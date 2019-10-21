Чиновники собираются уговорить челябинцев спрятаться за высоким забором

Челябинские чиновники собираются убедить обитателей частного сектора, расположенного вдоль основных городских магистралей, спрятаться за высоким забором. Пока процесс установки заграждений приостановлен, утверждают в мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», городские власти решили возвести вдоль ряда дорог глухие трехметровые заборы. Официально это называется шумозащитными экранами, но летом чиновники заявляли, что таким образом собираются спрятать от гостей и участников саммитов ШОС и БРИКС «неприглядные сараюшки», то есть частный сектор. Горожане возмутились и начали сбор подписей под петицей в адрес губернатора с требованием не превращать областной центр в гетто.

«Насколько мне известно, работы приостановлены, – заявила сегодня врио главы города Наталья Котова. – Я думаю, продолжим переговоры с жителями и с подрядчиком, который выиграл этот контракт, и по месту расположения, и по размеру. Не все экраны ещё установлены. Эта работа продолжится. Конечно, мы будем договариваться».

Но горожане чиновнице не поверили:

«Как договорится? Жильём поменяется?» «А о чем, уважаемая Наталья Петровна, Вы собираетесь договариваться? Решение уже принято, деньги выделены, подрядчик приступил к работе. Обнародуйте заранее, что еще администрация собирается сделать, это даст возможность обсудить планы и избежать явных ошибок. Сплошные заборы на оживленной улице города – это все-таки дикость».

«Сначала припугнуть, а потом разрулить. Сначала искусственно создать проблему, а потом по просьбам трудящихся решать ее. Так создается видимость успешной работы. Как это все знакомо…» – пишут горожане в соцсетях.

«А Котова при поддержке Росгвардии с жильцами будет договариваться – или как??? У нас уже есть пример, как с жильцами частного сектора на Российской договорились... Они почему-то все быстренько «передумали» и забрали свои заявления из суда. Участки свои согласились отдать за гроши».

«Да-да, с жителями по Чичерина – 30 она уже пыталась договориться насчет ТРК «Космос», как-то не очень получилось…»

Некоторые выдвигают вполне разумные предложения, как разрулить ситуацию:

«Если посадить около частных домов сосны, елочки и рябину, например, то будет приятно и жителям, и гостям». «Посадите кустарники высокие, например, акацию, или другие. Не уродуйте город! Вы-то уедете в другую страну, а нам здесь жить!»

Однако, учитывая, как челябинские чиновники относятся к зеленым насаждениям, можно предположить, что на эти варианты никто даже обсуждать не будет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.10.19

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