Челябинцы требуют от губернатора не превращать город в гетто

Жители Тракторозаводского района Челябинска начали сбор подписей под петицией с требованием не превращать среду их обитания в гетто.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для возмущения стало решение администрации города установить на ряде магистралей глухие трехметровые заборы. Официально это называется шумозащитными экранами, но летом чиновники заявляли, что таким образом собираются спрятать от гостей и участников саммитов ШОС и БРИКС «неприглядные сараюшки», то есть частный сектор.

По предварительным данным, отгородить собираются часть улицы Комарова, Новоградского и Бродокалмакского трактов, улицы Бажова и улицы Братьев Кашириных (от ул. Краснознаменной до ул. Косарева и от ТРК «Родник» до поселка Мелькомбината).

Горожане возмутились: «Мы не понимаем, для чего это делается, и намерены отстаивать свои участки от трехметровых ограждений. Металлические глухие заборы высотой 3,2 метра перекроют доступ для пожарных машин, скорых, коммунальных служб. На участки у домов не будет попадать солнечный свет, – пишут в петиции челябинцы. – Создастся опасная криминогенная обстановка из-за изолированного пространства!»

Вдобавок, ко всему при установке щитов будут спилены деревья. И на все это потратят бюджетные деньги – 50 млн рублей.

«По факту людям уже почти заколачивают окна, закрывая их от солнечного света, – заявляют активисты движения «Челябинский урбанист». – Причем тратят на это деньги самих горожан».

Фото группы «Челябинский урбанист» (Fb)

«Мы уже обращались в администрацию Тракторозаводского района, но там не смогли помочь, – рассказывают жители улицы Комарова. – В отделе благоустройства сказали, что понятия не имеют, что это за заборы, все вопросы, мол, в управление дорожного хозяйства. Но и там молчат».

Поэтому было решено обратиться напрямую к губернатору Алексею Текслеру и врио главы города Наталье Котовой:

«Помогите нам не превратить наш город в гетто!» – просят горожане.

Челябинск, Павел Зварзин

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