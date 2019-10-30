В Челябинске опять сократили список территорий для «сплошного озаборивания»

В Челябинске расширили список территорий, свободных от заборов.

Как уже сообщал «Новый День», городские власти решили возвести вдоль ряда дорог глухие трехметровые заборы. Официально это называется шумозащитными экранами, но летом чиновники заявляли, что таким образом собираются спрятать от гостей и участников саммитов ШОС и БРИКС «неприглядные сараюшки», то есть частный сектор. Горожане и пресса начали возмущаться. 12 октября исполняющая обязанности главы города Наталья Котова заявила, что работы приостановлены, а с жителями будут договариваться.

Вчера было решено отказаться от установки экранов на Братьев Кашириных и по проспекту Комарова – жители этих улиц возмущались громче всех и начали собирать подписи под петициями с требованием не превращать город в гетто.

Сегодня список территорий, свободных от глухих заборов, расширили: от установки экранов откажутся на участке от Университетской набережной до посёлка Мелькомбинат-2, а также обещают значительно сократить протяженность экранов на Новоградском тракте.

Добавим, что в городе начинаются постепенно убирать и другие ограждения: будут демонтированы ограждения на бульваре по проспекту Ленина и барьерчики вокруг цветников на участке от Энтузиастов до Лесопарковой.

Кроме того, собираются восстановить пешеходный переход на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса. «Переходить дорогу у «Уральских пельменей» не удобно и не логично», – признали в мэрии.

Челябинск, Павел Зварзин

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