Чиновники решили отказаться от глухих заборов на двух оживленных улицах Челябинска

Мэрия Челябинска отказалась от установки шумозащитных экранов улицах, жители которых выступили резко против нововведения.

Как уже сообщал «Новый День», городские власти решили возвести вдоль ряда дорог глухие трехметровые заборы. Официально это называется шумозащитными экранами, но летом чиновники заявляли, что таким образом собираются спрятать от гостей и участников саммитов ШОС и БРИКС «неприглядные сараюшки», то есть частный сектор. Горожане и пресса начали возмущаться. 12 октября исполняющая обязанности главы города Наталья Котова заявила, что работы приостановлены, а с жителями будут договариваться.

Пока договориться не удается, поэтому сегодня в администрации города состоядось совещание по вопросу установки экранов.

«Уже точно решено отказаться (по просьбам жителей) от установки экранов на Братьев Кашириных и по проспекту Комарова, – сообщили в мэрии. – Консультации продолжаются, в городе действительно много мест, где жители просят их установить (преимущественно частный сектор вдоль дорог и садовые товарищества)».

Напомним, что против установки глухих заборов выступают и жители Новоградского проспекта, но по этому участку окончательное решение пока не озвучивается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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