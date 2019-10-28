Озаборивание продолжается: еще в одном районе Челябинска зреет бунт из-за установки глухих ограждений

Число челябинецв, возмущенных установкой глухих ограждений вдоль напряженных транспортных магистралей, растет. Как уже сообщал «Новый День», городские власти решили возвести вдоль ряда дорог глухие трехметровые заборы. Официально это называется шумозащитными экранами, но летом чиновники заявляли, что таким образом собираются спрятать от гостей и участников саммитов ШОС и БРИКС «неприглядные сараюшки», то есть частный сектор. Горожане и пресса начали возмущаться. 12 октября исполняющая обязанности главы города Наталья Котова заявила, что работы приостановлены, а с жителями будут договариваться.

Но, судя по всему, прислушиваться к мнению челябинцев никто не спешит, поэтому они пытаются донести свой протест до чиновников всеми возможными способами: в Тракторозаводском и Курчатовском районах собирают подписи под петициями с требованием не превращать Челябинск в гетто.

А жители Новогорадского проспекта выступили с открытым обращением против варварского отношения к городу и горожанам:

«Обращаемся к правозащитникам, депутатам, блогерам, независимым журналистам и средствам массовой информации с просьбой помочь остановить строительство «тюремного забора» вдоль Новоградского проспекта. В настоящее время начались работы по установке звукоотражающих экранов вдоль Новоградского проспекта в виде трехметрового забора из профнастила. Однако мнения жителей и собственников строений и участков вдоль проспекта никто не спрашивал, общественных слушаний не проводилось. По всей видимости, при проектировании установки звукоотражающих экранов вдоль Новоградского проспекта никто из чиновников не удосужился поинтересоваться, как проектируемая линия экранов будет размещаться и выглядеть на местности. Видимо проектировали по принципу «набрать больше метров для установки и освоить побольше бюджетных средств». По фактически начатым работам уже сейчас очевидно, что линия забора из профнастила будет проходить вдоль Новоградского проспекта крайне безобразно, а именно:

– вдоль линии экранов по всему проспекту расположены опоры уличного освещения, которые в прерывистом порядке окажутся то за экранами, то перед ними;

– абсолютно не учтено расположение вдоль полотна дороги газонов, которые хаотично усечены экранами – то выглядывают наполовину, то небольшой частью, то их полностью ограждают, местами устанавливая экраны «впритык» к бордюру дороги, ясно, что надлежащий уход за газонами станет невозможным;

– фрагменты экранов, располагаемые вплотную к бордюру, в результате зимней очистки дорог, придут в неприглядный вид уже через 1-2 зимних сезона.

Очевидно, что все это делается для того, чтобы в минимальные сроки «прикрыть», как считают чиновники, неприглядный вид вдоль проспекта. При этом чиновники заявляют, что все это делается по просьбам владельцев домов на первой линии вдоль проспекта. Однако практически 100 % владельцев домов, строений и участков первой и второй линии вдоль Новоградского проспекта категорически против установки ненужного никому (кроме чиновников, прикрывающих свое бездействие в сфере благоустройства и зарабатывающих на этом подрядчиков) «тюремного забора». Отдельно надо сказать о выполнении уже начавшихся работ, которые делаются безобразно – с мусором, грязью, заездом техники на газоны и их разрушением, причем такое впечатление, что наняли «за углом» 2-3 безработных – вот и вся бригада подрядчика со сметой на 50 миллионов рублей. Эти средства можно было грамотно потратить на благоустройство – сделать нормальную отсыпку и выравнивание газонов, высаживание взрослых деревьев и декоративных кустарников и так далее, как это делается в других городах. Также чиновники могли потребовать от владельцев строений и участков первого ряда, там, где это необходимо, привести свою прилегающую территорию в надлежащий вид. Печально, что в последние годы в Челябинске среди руководителей города нет настоящих «хозяйственников», душой болеющих за внешний облик областного центра и хочется верить, что с приходом нового губернатора в руководстве города появятся толковые руководители, способные не «просиживать штаны», а грамотно и эффективно распоряжаться бюджетными средствами, координировать работу всех городских служб, контролировать качественное выполнение работ по благоустройству, так как это делается у наших соседей – в Тюмени и Екатеринбурге».

Авторы обращения отмечают: после заявления Котовой на отдельных участках работа, действительно, остановилась, но на других продолжают устанавливать опоры для забора.

Напомним, в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, часть мероприятий которых пройдут в Челябинске, городские власти собираются установить вдоль городских магистралей около 15 км заборов. Непосредственно на Градском проспекте предполагается огородить 1,5-километровый участок.

Пытаясь спрятать за «шумотражающие экраны» (глухие заборы) «неприглядные сараюшки», городские власти стараются не вспоминать, что уродливый облик эти районы города приобрели по вине чиновников – из-за непродуманной градостроительной политики, сноса под любым предлогом зеленых насаждений и очень неторопливых действий по ликвидации ветхих строений и благоустройства частного сектора.

Впрочем, и в центре города полно мест, где за глухими бетонными заборами спрятаны разрушающиеся недострои и уродливые пустыри. Чиновников это немного смущает, поэтому на период проведения международных мероприятий подобные ограждения стараются закрыть яркими банерами. Планируется ли подобным образом маскировать «шумоотражающие экраны», пока не сообщается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.10.19

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