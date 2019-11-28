Зеленые изгороди обходятся в разы дешевле сплошных заборов, но челябинские чиновники не экономят

Пока власти Челябинска пытаются убедить горожан, что защитные экраны, за которыми собираются спрятать неприглядный частный сектор, – это хорошо, общественники посчитали, что выгоднее: городить глухие заборы или высаживать зеленые изгороди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недавно мэрия сделала закупку на установку защитных экранов из профлиста вдоль Меридиана на протяжении 9 километров.

«Я посчитал, сколько бы стоила высадка 9 километров елей вместо «защитного экрана» из профлиста, – рассказал координатор общественной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов. – Я нашел уральский питомник с ценой 15 тысяч за 6-меровую взрослую ель. Добавил 5 тысяч на доставку и подготовку основания для высадки дерева в привезенном коме. Всего 20 тысяч за одно растение. Я взял непозволительно маленький шаг высадки в 3 метра, для того, чтобы сформировать реальную стену из деревьев. Получилось 6,6 млн за один километр или 60 млн за 9 км. Администрация отдала 215 млн за стену из профлиста высотой 2,2 м и частично из каких-то трёхметровых экранов непонятных характеристик. Почти в четыре раза дороже.

Представим, что я ошибся с расчётом подготовки основания, увеличим его стоимость в 5 раз – до 25 тысяч. И даже в таком случае стоимость стены из деревьев будет в два раза дешевле стены из профлиста, который покроется пылью, объявлениями и адресами покупки соли/спайса (и не будет гасить шум с дороги).

Я понимаю, что ели – не лучший выбор для высадки вдоль агрессивной дорожной среды. Нужно подобрать более стойкую породу. Я не дендролог, но уверен, что хорошее решение есть».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.11.19

Двум копейским застройщикам предъявлено обвинение. / На Южном Урале началось разбирательство по делу о педофилии в детском доме. / В центре Челябинска разваливается дом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»