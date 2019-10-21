Число претендентов на пост мэра Челябинска увеличилось вдвое

В Челябинске завершился прием документов на участие в конкурсе на пост главы города. О пртензиях на мэрское кресло заявили 16 человек.

Как уже сообщал «Новый День», еще сегодня утром претендентов было 8. Девятой документы подала врио градоначальника Наталья Котова, и казалось, что этим число конкурсантов ограничится. Но нет. Следом подали документы еще семеро.

И на данный момент список соискателей выглядит следующим образом ( по алфавиту):

Александр Агарков – инженер-сметчик ООО СК «Урал-строй»

Максим Бакулин – первый замдиректора ООО «Право и Финансы»

Сергей Ворончихин – активист НОД

Сергей Губанов – безработный

Виталий Евгеньев – директор дома престарелых

Ирина Зезюкова – безработная

Денис Ибрагимов – студент факультета журналистики ЮУрГУ

Наталья Котова – первый вице-мэр, врио главы Челябинска

Сергей Кочетков – глава Металлургического района Челябинска

Сергей Любимкин – директор по строительству ООО «ЭлектроСтройСервис»

Игорь Медведев – генеральный директор НКО «Челябинский региональный центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта»

Василий Московец – юрист, один из лидеров движения «Стоп ГОК»

Георгий Невский – юрист, пенсионер МВД

Александр Нечепорук – независимый эксперт, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы

Алексей Фомин – предприниматель

Ярослав Щербаков – руководитель регионального отделения партии «Яблоко»

С завтрашнего дня начнется проверка представленных документов, а 6 ноября состоится предварительное заседание конкурсной комиссии, на котором будет принято решение о допуске отбору кандидатур на должность главы города Челябинска. Члены комиссии обсудят технические вопросы своей работы, а также примут решения о допуске кандидатов к конкурсу», – сообщили в гордуме.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.10.19

В СПЧ попали директор медиахолдинга «Россия сегодня» и уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. / Под Челябинском столкнулись два мусоровоза, погибли люди. / Путин сменил главу Совета по правам человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»