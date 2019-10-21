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Понедельник, 21 октября 2019, 21:39 мск

Новости Челябинск

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Число претендентов на пост мэра Челябинска увеличилось вдвое

В Челябинске завершился прием документов на участие в конкурсе на пост главы города. О пртензиях на мэрское кресло заявили 16 человек.

Как уже сообщал «Новый День», еще сегодня утром претендентов было 8. Девятой документы подала врио градоначальника Наталья Котова, и казалось, что этим число конкурсантов ограничится. Но нет. Следом подали документы еще семеро.

И на данный момент список соискателей выглядит следующим образом ( по алфавиту):

  • Александр Агарков – инженер-сметчик ООО СК «Урал-строй»
  • Максим Бакулин – первый замдиректора ООО «Право и Финансы»
  • Сергей Ворончихин – активист НОД
  • Сергей Губанов – безработный
  • Виталий Евгеньев – директор дома престарелых
  • Ирина Зезюкова – безработная
  • Денис Ибрагимов – студент факультета журналистики ЮУрГУ
  • Наталья Котова – первый вице-мэр, врио главы Челябинска
  • Сергей Кочетков – глава Металлургического района Челябинска
  • Сергей Любимкин – директор по строительству ООО «ЭлектроСтройСервис»
  • Игорь Медведев – генеральный директор НКО «Челябинский региональный центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта»
  • Василий Московец – юрист, один из лидеров движения «Стоп ГОК»
  • Георгий Невский – юрист, пенсионер МВД
  • Александр Нечепорук – независимый эксперт, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы
  • Алексей Фомин – предприниматель
  • Ярослав Щербаков – руководитель регионального отделения партии «Яблоко»

С завтрашнего дня начнется проверка представленных документов, а 6 ноября состоится предварительное заседание конкурсной комиссии, на котором будет принято решение о допуске отбору кандидатур на должность главы города Челябинска. Члены комиссии обсудят технические вопросы своей работы, а также примут решения о допуске кандидатов к конкурсу», – сообщили в гордуме.

Челябинск, Павел Зварзин

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