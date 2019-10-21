Число претендентов на пост мэра Челябинска увеличилось вдвое

В Челябинске завершился прием документов на участие в конкурсе на пост главы города. О пртензиях на мэрское кресло заявили 16 человек.
Как уже сообщал «Новый День», еще сегодня утром претендентов было 8. Девятой документы подала врио градоначальника Наталья Котова, и казалось, что этим число конкурсантов ограничится. Но нет. Следом подали документы еще семеро.
И на данный момент список соискателей выглядит следующим образом ( по алфавиту):
- Александр Агарков – инженер-сметчик ООО СК «Урал-строй»
- Максим Бакулин – первый замдиректора ООО «Право и Финансы»
- Сергей Ворончихин – активист НОД
- Сергей Губанов – безработный
- Виталий Евгеньев – директор дома престарелых
- Ирина Зезюкова – безработная
- Денис Ибрагимов – студент факультета журналистики ЮУрГУ
- Наталья Котова – первый вице-мэр, врио главы Челябинска
- Сергей Кочетков – глава Металлургического района Челябинска
- Сергей Любимкин – директор по строительству ООО «ЭлектроСтройСервис»
- Игорь Медведев – генеральный директор НКО «Челябинский региональный центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта»
- Василий Московец – юрист, один из лидеров движения «Стоп ГОК»
- Георгий Невский – юрист, пенсионер МВД
- Александр Нечепорук – независимый эксперт, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы
- Алексей Фомин – предприниматель
- Ярослав Щербаков – руководитель регионального отделения партии «Яблоко»
С завтрашнего дня начнется проверка представленных документов, а 6 ноября состоится предварительное заседание конкурсной комиссии, на котором будет принято решение о допуске отбору кандидатур на должность главы города Челябинска. Члены комиссии обсудят технические вопросы своей работы, а также примут решения о допуске кандидатов к конкурсу», – сообщили в гордуме.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 21.10.19
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