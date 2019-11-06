Претендентов на пост мэра Челябинска стало меньше

Число претендентов на пост мэра Челябинска сократилось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комиссия по выборам главы города рассмотрела все представленные на конкурс документы и утвердила 15 кандидатов. Сергей Любимкин от участия в конкурсе отказался.

Таким образом, на кресло мэра Челябинска претендуют три директора и один первый зам, трое безработных, два юриста, два чиновника, инженер, студент, индивидуальный предприниматель и независимый антикоррупционный эксперт.

Самому старшему из кандидатов 59 лет, самому молодому – 23.

Конкурс состоится 12 ноября – кандидаты представят конкурсной комиссии программы развития города. Городская Дума должна принять окончательное решение 19 ноября.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.11.19

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