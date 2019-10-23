Не впечатлили: на пост мэра Златоуста остались два претендента

Конкурсная комиссия по выборам главы Златоуста определила двух кандидатов на пост мэра.

Как уже сообщал «Новый День», прежний мэр Златоуста Вячеслав Жилин ушел в отставку 3 сентября после визита в город главы региона Алексея Текслера. На освободившееся место претендовали 18 человек. Сегодня на собеседование четверо из них не явились. Большинство пришедших комиссию не впечатлили: одни оказались очень слабо подготовлены по юридическим вопросам, другие – по организационным, третьи вообще не понимают специфику должности, на которую претендуют – так в конкурсной комиссии объяснили, почему из 14 человек остались двое.

В результате депутам городского собрания 24 октября предстоит выбрать между и. о. директора златоустовского филиала Фонда социального страхования Александром Белюшиным и бывшим вице-мэром Максимом Пекарским.

Златоуст, Ольга Арсентьева

Златоуст. Другие новости 23.10.19

Что делать с населением? Правительство Медведева превращает Россию в «пепелище». / «Проблема сохраняется»: пенсия в России не дотянет до 40% от зарплаты в ближайшие три года. / Правительство РФ «забыло» учесть в бюджете расходы на горячее питание школьников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»