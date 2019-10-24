В Челябинске осудили охранника за нападение на пациентов больницы скорой помощи

Сотрудника челябинского охранного предприятия осудили за нападение на пациентов больницы скорой помощи.

Как уже сообщал «Новый День», инциденты произошли в январе текущего года во время новогодних каникул. Мужчина работал в приемном покое ОКБ № 3. Утром 1 января туда привезли нетрезвого пенсионера, который начал конфликтовать с охранником. Тот пристегнул дебошира наручниками к батарее и избил его.

5 января в приемный покой поступил 34-летний мужчина с проломленной головой. Он громко кричал. И охранник, согласно материалам следствия, ударил его в лицо, а затем пустил в ход шокер. По словам жены пострадавшего, досталось и ей, а после того, как врач оказал пациенту помощь, ее мужа охранники избивали до потери сознания.

Мировой суд Калининского района Челябинска признал охранника виновным по части 1 статьи 203 УК РФ (Совершение работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, регламентирующим осуществление частной охранной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан) и приговорил к полутора годам ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 24.10.19

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