Врачи не врали: в Челябинске уволили руководителя горбольницы №6

В Челябинске уволили главного врача горбольнцы №6 Виктора Шепелева. Причина – нарушения трудового законодательства.

Как уже сообщал «Новый День», из больницы за полтора года уволились 5 травматологов. Есть уволившиеся и в других службах. Несмотря на это главврач учреждения так и не повысил зарплату сотрудникам.

«На приеме с 8 до 16 часов работают два старых травматолога, им под 60 лет, они уже не в состоянии дежурить, они обеспечивают только дневную работу, – рассказали сотрудники медучреждения неделю назад. – В ночные смены заставляют выходить хирургов, у которых нет ни лицензии, ни травматологического сертификата. Они, по сути, не имеют права оказывать эту помощь. Но, более того, они уже тоже готовы уволиться, потому что работают за ту же самую зарплату, из-за которой уволились травматологи, а ведь у них еще дежурства по хирургии – это уже нарушение трудового законодательства».

«По поручению Натальи Котовой в ГКБ №6 проведена проверка, – сообщили сегодня в пресс-службе мэрии. – В ходе проверки выявлены нарушения в системе оплаты труда, а также нарушения трудового законодательства. На основании п.2 ч.1 ст.278 Трудового кодекса РФ, трудовой договор с руководителем МАУЗ ГКБ №6 Виктором Шепелевым расторгнут с 24 октября.

Исполнять обязанности главного врача больницы будет Сергей Сметанич, работающий заместителем главврача».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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