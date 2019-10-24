У челябинских соратников Навального появились миллиардные долги

У соратников Навального в Челябинске появились миллиардные долги.

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре – октябре в региональных штабах Навального и дома у его сторонников прошла серия обысков. 15 октября в Челябинске задержали видеооператора штаба Юрия Прудникова, в время обыска у него изъяли банковские карты.

А теперь на его счетах появился долг – без одной копейки 10 млрд рублей. Аналогичная история произошла с экс-сотрудником регионального штаба Георгием Пивоваровым. У него тоже заблокированы счета из-за 10-миллиардного долга.

Ранее у ряда сторонников оппозиционера арестовали счета на 75 миллионов рублей. Соратники Навального расценивают происходящее как способ давления.

Напомним, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег, возбужденного в отношении Фонда борьбы с коррупцией в августе этого года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.10.19

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