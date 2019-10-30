На Урале завершено следствие по делу об изнасиловании воспитанников детского дома

В Челябинской области завершено следствие по делу об изнасиловании воспитанников детского дома.

Как уже сообщал «Новый День», педофильский скандал в сиротском учреждении Красноармейского района разгорелся в начале 2018 года: опекуны заявили о массовом надругательстве над усыновленными мальчиками 10 -13 лет. Бывшие воспитанники независимо друг от друга в подробностях рассказали родителям о встречах с извращенцем. По словам пострадавших, «дядя Сережа», как его там называли, на протяжении 2016 года приходил в интернат в качестве гостя, угощал детей шампанским, конфетами и сигаретами. Также взрослый друг с разрешения воспитателей устраивал пикники на близлежащем озере, где пек с сиротами картошку, ловил рыбу, а затем насиловал детей в кустах.

В феврале текущего года по заявлениям руководства детского дома и жалобам опекунов Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. В ходе проведенных мероприятий по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности сирот был задержан 51-летний южноуралец. Сначала его поместили в СИЗО, но потом изменили меру пресечения на домашний арест. Летом этого года южноуралец начал знакомиться с материалами уголовного дела.

А 25 сентября Челябинский облсуд изменил Кокорину меру пресечения из-за нарушения условий домашнего ареста: следователи заявили, что обвиняемый встречался со свидетелями, в том числе с несовершеннолетними, созванивался с потерпевшим и просил их изменить свои показания. Поэтому его снова отправили под стражу.

В середине октября срок ареста продлен до 1 декабря.

Сегодня Следственный комитет РФ сообщил, что следственные действия завершены. Насильственные действия сексуального характера обвиняемый совершал с мая 2015 по август 2017 года. В числе пострадавших 9 детей.

«Следствием проведено объективное и всестороннее расследование, получены необходимые экспертные заключения, которые позволили полностью изобличить умышленные действия обвиняемого.

В рамках предварительного следствия были инициированы необходимые меры по социальной адаптации потерпевших.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.10.19

В Челябинске арестовали дома, построенные для обманутых дольщиков. / Новый передел строительного рынка? Власть «взялась» за долгострои. / Суд отказался выпустить из колонии организатора бойни на рок-фестивале «Торнадо». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»