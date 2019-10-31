Очередной снегопад вызвал в Челябинске очередные проблемы: 10-бальные пробки и аварии

Как ни готовились в мэрии Челябинска «к серьезным» осадкам, очередной ночной снегопад вызвал в городе очередные утренние проблемы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром на дорогах областного центра образовались большие заторы. В 8:30 пробки оценивались в 10 баллов, к 9:30 – в 8 баллов.

По словам дорожников, снег начался в 4 часа утра. На уборку вывели 120 машин «Южуралмоста» плюс технику других предприятий, которую никто пока посчитать не может. Проезжую часть обильно обрабатывают противогололедными реагентами, потом образовавшуюся кашу сгребают на обочины. Грязь расползается по тротуарам.

Напомним, накануне врио главы города Наталя Котова раздала поручения всем подчиненным, так или иначе имеющим отношение к уборке городских территорий. С просьбой о помощи обратились так же к депутатам и бизнесменам.

Часть предпринимателей на просьбу отреагировали и сегодня с утра приводят в порядок прилегающую территорию. А вот автомобилисты обращение мэрии проигнорировали и упорно занимаются тем, чего их настойчиво просили не делать: создают дополнительные затруднения для движения. Паркуются, как попало, встраиваются в колонны уборочной техники, что отнюдь не ускоряет уборку и создает дополнительные пробки. Число ДТП на дорогах ожидаемо выросло.

Челябинск, Павел Зварзин

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