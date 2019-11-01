Наблюдатели, работавшие на выборах от Текслера, заявили, что им не заплатили за работу

Наблюдатели, работавшие на выборах губернатора Челябинской области от кандидата Алексея Текслера, заявили, что им не заплатили за работу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», выборы состоялись 8 сентября. Явка, по официальным данным, составила 45,14% южноуральцев, из них 69,31% проголосовали за Текслера.
«Прошло уже почти два месяца, но обещанные деньги нам так и не заплатили, – написала жительница Троицка, работавшая наблюдателем, в паблике «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». – Люди пытаются хоть какую-то копейку заработать, чтобы детей прокормить. Не знаем, куда обратиться по этому вопросу, просто первый раз столкнулись с такой ситуацией».
Ситуацию объяснили «недоразумением».
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 01.11.19
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