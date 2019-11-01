Челябинск не может похвастаться качеством городской среды – данные Минстроя

Челябинск вошел в пятерку аутсайдеров среди городов миллионников по качеству городской среды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс городов опубликовал Минстрой РФ. Учитывались качество жилья, улично-дорожной сети, показатели озеленения, общественно-деловой инфраструктуры, социально-досуговой инфраструктуры, общегородское пространство.

Максимальное количество баллов для каждого параметра – 60.

Челябинск набрал 160 баллов из 360 и расположился на 11 месте или на 5-ой строчке с конца: относительное благополучие отмечено только по качеству жилья (32 балла), по остальным параметрам показатели не добрались даже до половины максимального значения индекса.

Хуже обстоят дела в Воронеже, Перми, Волгограде и Омске.

Тройка лидеров выглядит так: Москва – 276 баллов, Санкт-Петербург – 238, Екатеринбург – 191.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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