В Челябинске приемщиков работ по нацпроекту заподозрили в сговоре с исполнителями

Власти Челябинска усомнились в объективности представителей стройконтроля, принимающих работы в рамках национального проекта «Комфортная городская среда».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио главы Челябинска Наталью Котову смутили фотографии городских дворов, благоустроенных в нынешнем году в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда».

Напомним, в 2019 году в областном центре планировалось благоустроить 125 дворов, потратив на это 272 миллиона рублей. В 2017-2018 годах через проект прошли 305 дворов, благоустроенных на общую сумму 505 миллионов рублей. Финансируются работы за счет средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и собственников. До 2022 года планируется благоустроить более 1 тысячи дворов. При этом, с самого начала реализации проекта горожане и общественники критикуют качество, получаемое на выходе.

Не стали исключением и снимки, продемонстрированные Наталье Котовой спикером городской думы Андреем Шмидтом. «Обратите внимание на качество выполнения работ, – попросила Наталья Котова глав районов в ходе сегодняшнего аппаратного совещания. – Нужно, чтобы не было вопросов, что работы были приняты, а они ненадлежащего качества. Андрей Владимирович показал мне фотографии. И я вижу, что те работы, которые были приняты, наводят на мысль, что есть договоренности между исполнителем и стройконтролем. Я не хочу, чтобы вы в этом участвовали».

Напомним, ранее Минстрой России опубликовал первый в стране индекс качества городской среды. Учитывались качество жилья, улично-дорожной сети, показатели озеленения, общественно-деловой инфраструктуры, социально-досуговой инфраструктуры, общегородское пространство. Максимальное количество баллов для каждого параметра – 60.

Челябинск набрал 160 баллов из 360 и расположился среди городов-миллионников на 11 месте или на 5-ой строчке с конца: относительное благополучие отмечено только по качеству жилья (32 балла), по остальным параметрам показатели не добрались даже до половины максимального значения индекса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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