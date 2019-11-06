Ограждение не спасло: в Челябинске легковушка вылетела на трамвайные пути

Неуправляемый ВАЗ вылетел на трамвайные пути.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 5 ноября, в 22:40 у дома №398 на проспекте Победы.

25-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением. Автомобиль занесло, и машина, наехав на бордюр и пробив дорожное ограждение, вылетела на трамвайные пути. В результате автомобильного «тарана» оказались повреждены сразу семь пролетов бесполезного «забора».

По данным ГИБДД, в аварии пострадал 29-летний пассажир легковушки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.11.19

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