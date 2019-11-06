В Челябинске зафиксировано еще одно ДТП с трамваем

В Челябинске зафиксировано еще одно ДТП с трамваем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла около 17 часов на перекрестке улицы имени 40-летия Победы и проспекта Победа. Праворукая Тойта поторопилась проскочить перекресток и «вписалась» в трамвай, следовавший по 22 маршруту, перекрыв путь для вагонов встречного направления.

В результате движение трамваев в обе стороны было остановлено. В данный момент движение восстановлено.

Напомним, сегодня утром на ЧТЗ КИА, пытаясь проскочить налево через трамвайные пути, столкнулась с вагоном, следовавшим по маршруту №5.

Челябинск, Павел Зварзин

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