Главврача больницы, в которой пациентку умыли половой тряпкой, уволили

В Миассе уволили главного врача городской больницы №2, в которой разгорелся скандал.

Как уже сообщал «Новый День», в интернете появилось видео, как санитарка вытирает лицо пациентке половой тряпкой.

В больнице заявили, что пациентка виновата сама и обратились в прокуратуру, пытаясь найти автора скандальной записи. Вчера в медучреждении работала комиссия областного минздрава. По ее итогам принято решение уволить главного врача больницы Дениса Маханькова.

Комиссия выявила нарушения не только в организации ухода за пациентами. Так, в правительство области поступила информация, что больница заключила несколько многомиллионных контрактов с компанией, владельцем которой является бизнес-партнер матери главврача. В экономической составляющей работы больницы будут разбираться следователи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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