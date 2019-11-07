Челябинский общественник подал иск к МВД РФ

Челябинский эко-активист Василий Московец подал иск к МВД РФ о взыскании компенсации морального вреда за необоснованное привлечение к административной ответственности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне текущего года в отношении общественного активиста Василя Московца с подачи Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) возбудили дело по статье 20.3 КОАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Поводом послужила публикация 2014 года в соцсетях, в которой Московец рассказывал о том, как обнаружил нацистскую надпись возле школы, обратился в правоохранительные органы, но реакции не последовало. В подтверждение своих заявлений, что никто не принял никаких мер после его обращения, он приложил фотографию строительного забора, на который были нанесены нацистские символы.

И вот – пять лет спустя – некий пользователь «Павел Бирюков» решил узнать, что пользователь «Василий Московец» публикует на своей странице, и так увлекся этим занятием, что долистал посты аж до 2014 года, наткнулся на фотографию забора и был настолько потрясен увиденным, что, даже не прочитав сопровождающий фото пост (иначе как можно объяснить его претензии?), бросился писать заявление в полицию.

Сотрудники ЦПЭ, пройдя по следам заявителя по аккаунту Московца, тоже нашли эту фотографию и, видимо, тоже испытали потрясение – настолько сильное, что не смогли больше прочесть ни буквы – иначе, как объяснить, что они сделали выводы, противоположные посылу Московца, и дали ход делу, приложив к нему фотографию без сопровождающего ее текста.

Дело по инстанциям передали в Ленинский РОВД, а оттуда быстренько направили в суд.

Однако судья Ленинского районного суда Челябинска прекратил производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения.

Теперь Московец намерен получить от МВД компенсацию за нанесенный вред.

«По вступившим с 1 октября нормам процессуального законодательства, истец перед подачей иска обязан вручить копию искового заявления противной стороне. Соответственно, побывал в УВД города (в кои-то веки не по повестке). Отметку о принятии иска получил с трудом, дважды пришлось вызывать специалистов юрслужбы», – рассказал общественник.

Отметим, что ранее иск к МВД РФ о взыскании компенсации морального вреда за необоснованное привлечение к административной ответственности подавал еще один челябинский общественник Алексей Табалов. Суд обязал МВД выплатить ему 500 рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.11.19

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