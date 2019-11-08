Мэрия Челябинска не пустила сторонников прямых выборов главы на Алое поле

Чиновники отказались согласовывать митинг сторонников прямых выборов мэра Челябинска на Алом поле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 7 ноября, в последний день для ответа на уведомление о проведении митинга «За прямые выборы мэра», чиновники сообщили, что в день акции протеста Алое поле будет занято. Об этом сообщили инициаторы митинга.

Напомним, акцию протеста планировалось провести 17 ноября на Алом поле. В качестве альтернативы мэрия предложила две площадки на выбор: в сквере имени Колющенко или в парке за рестораном «Малибу» (пересечение Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев).

Пользуясь своим правом на встречное предложение, инициаторы направили в администрацию города на согласование три площадки на выбор: площадь Революции, около памятника Ленину; площадь Революции, за памятником Ленину, сквер около фонтана; площадь Ярославского, около памятника Глинке (театр оперы и балета).

Напомним, ранее сторонники прямых выборов мэра предложили челябинцам самостоятельно профинансировать выборную кампанию. Для этого, по их расчетам, каждому зарегистрированному избирателю достаточно будет пожертвовать всего 42 рубля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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