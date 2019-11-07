Челябинцам предложили скинуться на прямые выборы мэра

Сторонники возврата прямых выборов главы Челябинска предложили горожанам самим собрать деньги на кампанию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с идеей выступил один из участников конкурса на пост мэра Ярослав Щербаков.

«Одним из доводов чиновников, противящихся возврату прямых выборов мэра, является сказ о том, что это все очень дорого и зачем на это деньги налогоплательщиков тратить», – написал он на своей странице в соцсетях.

Между тем, если разделить затраты последней кампании на число избирателей, получается не такая уж большая цифра. Так, на выборы в советы внутригородских районов в 2019 году в бюджете было зарезервировано 35 миллионов рублей. При этом в Челябинске зарегистрировано 847 тысяч 837 избирателей. Итого, затраты на избирательную кампанию составили 42 рубля с человека.

Но если уж чиновникам так дорог бюджет города, то почему бы горожанам не собрать средства на проведение выборов самостоятельно? «Предлагаю гражданскому обществу взять все в свои руки и скинуться по 42 рубля на прямые выборы мэра», – написал Щербаков. Правда, средства он предлагает переводить на счет своей партии. Якобы, это обеспечит прозрачность и подконтрольность их расходования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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