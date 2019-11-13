Полпред Цуканов предложил обсудить возвращение выборов мэров

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов в приветственном слове к участникам заседания совета по вопросам развития местного самоуправления предложил обсудить возвращение прямых выборов мэров.

«Много вопросов вызывает система выборов глав муниципалитетов представительными органами по конкурсу, но в ряде муниципалитетов сохранились прямые выборы. Иногда изменения проводились под конкретную конфликтную ситуацию «губернатор – мэр». Давайте сегодня об этом поговорим, много споров на эту тему», – сказал он.

Напомним, в Екатеринбурге прямые выборы мэра отменили в 2018 году, первым назначенным главой стал Александр Высокинский. К его работе накопились претензии как у горожан, так и у думы. Вопрос о возврате прямых выборов периодически поднимается, но это больше похоже на пиар депутатов, нежели на реальную работу. Практически во всех городах Свердловской области глав также назначают. Такая ситуация сложилась и в других регионах УрФО. К примеру, жители Урая обратились к Путину с просьбой вернуть прямые выборы главы. В Челябинске готовится акция за возврат выборов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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