Депутат от КПРФ позовет людей на митинги и «обнимашки» заксобрания

Депутат заксо Вячеслав Вагнер намерен призвать горожан на публичные акции в поддержку законопроекта о возвращении прямых всенародных выборов главы Екатеринбурга.

Как рассказал РИА «Новый День» сам Венгер, проект уже зарегистрирован и передан в профильный комитет. Но депутат уверен, что на ближайшее заседание заксо, 29 октября, его не вынесут. «Скорее всего, вынесут на конец ноября или на декабрь. А это время стоит использовать для того, чтобы о законопроекте узнало как можно больше людей. Создаём народный комитет в его поддержку, скоро выберем председателя, не обязательно меня. А потом – митинги, «обнимашки» заксобрания, вот это все», – поделился Вегнер.

Напомним, что дополнительно Вегнер предлагает провести опрос – по аналогии с тем, что совсем недавно проводился по храму. Инициатором нового опроса может стать либо глава города, либо гордума – по словам парламентария, он уже получил согласие нескольких депутатов ЕГД.

«Вернуть выборы можно по закону только через заксобрание. Но почему мы решаем за весь город? Горожане должны высказать свое мнение», – отметил он. Впрочем, некоторые наблюдатели склонны считать, что активность депутата связана с приближающимися выборами в Госдуму.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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