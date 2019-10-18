В Екатеринбурге инициируют новый опрос: о возврате выборов мэра

Депутат заксобрания Вячеслав Вегнер внес законопроект о прямых выборах мэра Екатеринбурга. Он также предлагает создать специальную комиссию, которая займется в столице региона организаций нового опроса, посвященного как раз необходимости возврата выборов.

Как рассказал «Новому Дню» Вячеслав Вегнер, проект закона прошел проверку на соответствие действующему законодательству и был рассмотрен комиссией по регламенту, его рекомендовали вынести на заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. Вопрос о выборности мэра относится к компетенции не местного самоуправления, а заксобрания, но Вегнер предлагает дополнительно провести опрос – по аналогии с тем, что совсем недавно проводился по храму. Инициатором нового опроса может стать либо глава города, либо гордума – по словам парламентария, он уже получил согласие нескольких депутатов ЕГД. «Вернуть выборы можно по закону только через заксобрание. Но почему мы решаем за весь город? Горожане должны высказать свое мнение», – отметил он.

«Сложно сказать, нужен ли такой опрос, ведь опрос нужен, чтобы представители МСУ решение принимали, а тут же государственный, а не муниципальный акт, и, как бы это ни звучало, у нас нигде не указано, что [по вопросу выборности мэра] учет мнения обязателен. Может, лучше был бы социологический опрос… Формально опрос не нужен, но с точки зрения привлечения граждан логика есть», – прокомментировал руководитель аппарата администрации города и член горизбиркома Илья Захаров. Он также уточнил, что в ходе первого опроса вскрылись некоторые просчеты – например, считать голоса удобнее на опросных участках – и гордума может поменять нормативные акты и сделать опросы референдумного типа более доступными с точки зрения организации.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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