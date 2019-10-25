Группа екатеринбуржцев собралась троллить и агитировать за прямые выборы мэра

Несколько десятков человек собрались в Екатеринбурге и создали комитет «За прямые выборы мэра Екатеринбурга».

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» один из участников собрания, руководителя решили не выбирать. Неформально таковым можно считать депутата заксо Вячеслава Вегнера, который внес в заксобрание законопроект о возвращении прямых выборов. Однако сам депутат ранее говорил «Новому Дню», что на лидерство не претендует. По его словам, законопроект, скорее всего, вынесут на обсуждение в конце ноября – декабре. «А это время стоит использовать для того, чтобы о законопроекте узнало как можно больше людей. Создаем народный комитет в его поддержку, скоро выберем председателя, не обязательно меня. А потом – митинги, «обнимашки» заксобрания, вот это все», – сказал он.

На вчерашнем собрании комитета отметились общественник Иван Волков, бывший депутат гордумы Дмитрий Головин, член городской общественной палаты Екатерина Петрова, участница протестов в сквере у театра драмы Алена Смышляева.

По данным агентства, члены комитета дадут о себе знать уже во время завтрашнего «Марша бесов».

Впрочем, отметим, что агитация среди простых горожан проблему с возвращением выборов мэра никак не решит – это может сделать только заксобрание, большинство в котором составляет «Единая Россия», эти самые выборы и отменившая. Поэтому не исключено, что создание комитета – только пиар-ход.

Екатеринбург, служба информации

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