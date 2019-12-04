Комитет заксо рассмотрит законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга

Законопроект Вячеслава Вегнера о возвращении прямых выборов главы Екатеринбурга будет рассмотрен завтра на заседании комитета по региональной политике и развитию местного самоуправлению свердловского заксобрания. Сам депутат приглашен на заседание в качестве докладчика. «Я попробую доказать, что прямые выборы – это будущее, а существующая, так называемая «советская система», – отрыжка прошлого», – заявил автор поправок.

Напомним, Вегнер внес предложение еще летом, в октябре проект получил одобрение регламентной комиссии. Тогда же депутат создал «народный» комитет, участники которого заказали соцопрос жителей Екатеринбурга. Как сообщает Вячеслав Вегнер, по результатам опроса 72% респондентов поддержали проведение прямых выборов мэра. Жителей опрашивали по телефону. При этом сколько человек приняли участие в опросе, не говорится.

Активисты также подавали ходатайство о проведении областного референдума об изменении избирательного законодательства в пользу возвращения прямых выборов глав городов. 5 ноября свердловский избирком отказал инициативной группе из-за неточности формулировок. Горожане подали заявку во второй раз и на днях снова получили отказ. На этот раз в документах инициативной группы были неполные сведения о финансовом уполномоченном.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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