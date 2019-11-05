Не получилось: облизбирком не разрешил референдум по вопросу о прямых выборах

Избирательная комиссия Свердловской области почти единогласно отказала в регистрации инициаторам проведения референдума о возвращении области прямых выборов глав городов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», председатель ИКСО Владимир Русинов сообщил, что фактически вопрос, предложенный на референдум, содержит в себе положения, которые могут быть приняты областным законом. Референдумы в поддержку областных законопроектов, по его словам, в принципе допускаются. Но в этом случае вопрос референдума должен начинаться словами «Поддерживаете ли вы принятие областного законопроекта...», а члены инициативной группы использовали другую формулировку. Поэтому избирком ходатайство о регистрации инициативной группы отклонил. Против такого решение голосовал только Владимир Попов, член избиркома от партии «Парнас».

Один из инициаторов референдума, Алексей Антонов, отметил, что избирком подошёл в вопросу «формально», но считает, что ничего страшного в этом нет: активисты изменят формулировку вопроса и снова подадут ходатайство.

Напомним, некоторое время назад депутат заксо Вячеслав Вегнер внёс законопроект о возвращении в Екатеринбурге прямых выборов мэра, однако пока его даже не рассмотрели на профильном комитете. По всей вероятности, шансы на проведение референдума и принятие закона о прямых выборах невелики, но помогут депутату напомнить о себе перед выборами 2021 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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