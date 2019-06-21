Депутат заксо предлагает вернуть прямые выборы мэров. Законопроект рассмотрят не раньше осени

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер подготовил законопроект, который предполагает возвращение в городах региона прямых выборов мэров. Как рассказал «Новому Дню» сам автор документа, речь идет об изменениях не здесь и сейчас, а по истечении срока действия полномочий текущих глав. «То есть не объявлять выборы сейчас, а когда закончится срок полномочий Высокинского, если мы говорим о Екатеринбурге», – пояснил агентству Вегнер.

По его словам, прошлый мэр, наделенный полномочиями горожанами, не имел полномочий исполнительной власти. «Он был свадебный генерал. Сегодня другая ситуация – полномочия хозяйствующего субъекта есть, но нет полномочий от граждан, он не выбран горожанами. Он и отчитывается перед думой, даже ситуация с отчетом, который перенесли на осень, уже о многом говорит. Ситуация с мэром и думой – это как две хозяйки на одной кухне, которые варят суп. Они никогда не найдут понимания, у каждого свое видение. Мэр вынужден прогибаться под интересы думы, а не горожан, а интересы эти все же разные. На территории области та же ситуация, например, белоярская дума в течение нескольких месяцев отказывала мэру в выделении средств на обустройство кладбища. А претензии люди несли главе, потому что он ответственный по территории, но при этом зависит от думы. Ситуация, когда дума стоит наравне с главой, – это принципиально неправильно. Это разные ветви власти, исполнительная и законодательная, у них разные задачи, а мы пытаемся вмешиваться в хозяйственную деятельность мэров. То же в Асбесте и Артемовском, и так далее», – объяснил депутат.

По его словам, рассмотрят законопроект в свердловском заксо не раньше осени.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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