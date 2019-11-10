В Челябинской области неизвестный напал на школьницу

В Златоусте задержали неизвестного, напавшего на школьницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в конце недели в Златоусте. О нем рассказала в соцсетях свидетельница происшествия.

«Утром повела ребёнка в садик. Возле бывшей школы №33, около центра детского творчества, мужчина пытался увести девочку, закрывал ей рот и говорил: «Не ори, а то убью!» Девочка орала: «Помогите», – а потом стала ему говорить: «Хорошо, я буду молчать, только не убивайте меня!», – написала женщина в сообществе «ЧП Златоуст». – Он взял её за руку и повёл. Увидев меня, развернулся назад, отпустил её и побежал. Очень страшно! Девочка убежала, я догнать её не успела, вызвала полицию. Заявление зарегистрировано».

В полиции сообщили, что подозреваемый в нападении на девочку задержан. По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, мать 10-летней школьницы подала в правоохранительные органы заявление. По факту нападения проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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