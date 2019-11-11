В южноуральском городе-курорте будут судить серийного педофила

В Миассе насильник напал на двух несовершеннолетних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», педофила поймал отец одной из пострадавших девочек.

По информации миасского следственного отдела СКР, южноуралец пытался изнасиловать двух девочек в южной части города, но был остановлен отцом одной из них. Мужчина передал нападавшего наряду полиции.

Ранее извращенца неоднократно судили за изнасилования, последний раз он пробыл в местах лишения свободы 11 годам, пишет «Миасский рабочий». Задержанный свою вину признал и активно сотрудничал со следствием. Уголовное дело направлено в суд, после проведения судебно-психологической экспертизы будет вынесен приговор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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