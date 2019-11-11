Вице-мэра Челябинска Владимира Алейникова отправляют в отставку (дополнено)

Заместителю главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову предложили подать в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио мэра Челябинска Наталья Котова жестко раскритиковала своего заместителя по дорожному хозяйству Владимира Алейникова, после чего предложила ему написать заявление об уходе.

Сначала она высказала претензии по ремонту пешеходных переходов. По словам главы Челябинска, работы на пешеходных переходах должны были уже закончиться, а они пока только готовятся, несмотря на уже прошедшие два мощных снегопада.

Последней каплей стал скандал вокруг новых остановочных комплексов, монтаж которых вызвал многочисленные нарекания со стороны горожан. Претензий более чем достаточно. С самого начала горожане отметили, что новые остановки не предназначены для маломобильных челябинцев: попасть в остановочный комплекс мешает высокий барьер. Кроме того, где-то (например, на улице Гагарина) остановки монтировались практически на проезжей части, а где-то занимали почти весь тротуар, мешая проходу горожан, не планировавших садиться на общественный транспорт.

При этом даже объезд остановок врио главы города, прошедший в минувший четверг, и последовавший за этим поток критики уже из уст г-жи Котовой с обещанием принять кадровые решения, не остудил неуместный пыл установщиков. В выходные они продолжали работать по прежней схеме, вызывая возмущение челябинцев.

В итоге остановочная проблема закончилась натуральной выволочкой для Владимира Алейникова в ходе сегодняшнего аппаратного совещания. «У вас кто контролирует эту работу? – возмущалась врио мэра. – Делаем остановку на Гагарина практически на проезжей части. Разум вообще есть? Зачем столько совещаний было? Всего 429 остановок. У вас закуплено 150. Даже на замену не хватает! Чего уперлись, что именно в этих местах? Не убрав одну остановку, ставим вторую! Кто будет отвечать? Вы зачем жителей злите?»

Вице-мэр слабо оправдывался, перекладывая вину на руководителя службы эксплуатации остановок Юрия Кожевникова. Попутно Алейников признал, что давно не был на остановке «Алое поле», где аккурат в минувшие выходные рядом с большим старым остановочным комплексом появился новый – хотя в ходе многочисленных совещаний специально оговаривалось: новые остановки необходимо ставить только после демонтажа старых. И специально для этого проводили исследования трафика движения общественного транспорта в те или иные часы.

«Мы год работаем с этой проблемой! Столько совещаний проводили! И продолжаем тупо ставить остановки там, где не нужно! Продолжаем злить жителей города!» – возмутилась Наталья Котова.

В итоге врио мэра потребовала, чтобы Владимир Алейников сразу после совещания подал заявление об отставке, а своему заму Евгению Шинину поручила подготовить документ о распределении полномочий вице-мэра по дорожному хозяйству между руководителями курировавшихся Алейниковым управлений. Также предложено уволиться начальнику службы эксплуатации остановок Юрию Кожевникову.

Челябинск, Виктор Елисеев

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