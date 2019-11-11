Ход конем: уход Алейникова ничего не значит

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова сделала ход конем: накануне конкурса претендентов на пост мэра отправила в отставку одного из самых нелюбимых челябинцами чиновников.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром написать заявление об увольнении было предложено вице-мэру по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову.

Не то чтобы все удивились – горожане давно возмущались непотопляемостью человека, отвечающего за практически полностью разваленную сферу общественного транспорта и городских дорог. Да и в кулуарах мэрии не первый день обсуждалась его готовящаяся отставка.

Не то чтобы это решение повлияло на итог конкурса: изумление вызовет, если Котова не станет мэром.

Но согласитесь – так легко и непринужденно мадам градоначальница заслужила симпатию горожан накануне столь ответственного дня. И теперь мало кто упрекнет правительство области в навязывании Челябинску только ему милого главы, как это было с Тефтелевым и Елистратовым.

До завтра и даже до следующей недели, когда главу города из «самых достойных» претендентов «выберет» городская Дума, подарок, сделанный сегодня Котовой горожанам, не забудется, и многие одобрят выбор и комиссии, и депутатов. Заодно «плюсик» заработает и новая команда нового губернатора.

Иными словами, сегодняшняя спонтанная отставка Алейникова выглядит как хорошо просчитанная многоходовочка. Да и сам Алейников уже год как пенсионер с весьма неплохой пенсией – все-таки 25 лет провел на руководящих должностях в муниципалитете. А если считать работу в исполкоме городского Совета народных депутатов – то и все 30. Столь солидный муниципальный стаж обеспечивает солидную прибавку. Да и малоизвестные собиратели муниципальных контрактов внезапно воскресли из небытия тоже ведь не просто так, поэтому переживать за судьбу отставного чиновника вряд ли стоит.

Как не стоит надеяться на то, что с уходом Алейникова с транспортом и дорогами в городе все наладится.

Да, отставной вице-мэр сдала очень много для этой сферы: систему общественных перевозок начали разрушать в первой половине 90-х (с 1994 года Алейников занимал пост заместителя председателя Комитета по транспорту, связи и благоустройству администрации Челябинска). В это же время в городе появились первые маршрутки, тогда воспринятые, как спасение.

В 1999 году Алейников становится начальником городского управления транспорта, связи и благоустройства. И примерно в это же время горожане начинают жаловаться, что вечером в отдаленные районы не добраться, а сеть маршруток еще развита слабо.

В 2001 году Алейников становится заместителем главы города по транспорту, дорожному строительству и благоустройству. И примерно в это же время начинаются конфузы с дорогами – отремонтированные участки начинают разрушаться в течение 3 лет (потом срок сократится до 2 лет, до 1 года и, наконец, до 1 зимы).

Зато маршрутки расползаются по Челябинску, как раковая опухоль, постепенно превращаясь в головную боль и чиновников, и горожан (и в неиссякаемые потоки черного нала). В середине нулевых город уже забит старыми «Газелями», Половину маршрутов обслуживают нелегалы. А вице-мэр по транспорту, дорожному строительству и благоустройству заявляет, что справиться с ними мэрия не может.

К концу нулевых многие крупные города уже изгнали из своих центров маршрутки, разрешив работать на основных маршрутах только автобусам определенной вместимости. А вице-мэр по транспорту, дорожному строительству и благоустройству Челябинска заявляет, что справиться с маршрутками мэрия не может.

В начале десятых годов улицы Челябинска с подачи мэрии в гололед начинают обрабатывать специальной солью, которая плавит лед, разъедает кузов автомобиля, обувь и лапы животных. Зима начинает ассоциироваться с тотальной грязью. Вице-мэр по транспорту, дорожному строительству и благоустройству Челябинска по-прежнему заявляет, что справиться с маршрутками мэрия не может.

К 2019 году общественный транспорт оптимизировали настолько, что ряд маршрутов исчез совсем, транспортные компании находятся либо в стадии банкротства, либо на его грани. В городе практически не осталось пешеходной среды – все, что можно занято парковками и дорогами. Любой снегопад превращается в катастрофу. Зимой город тонет в липкой грязи, а летом задыхается от пыли. А с маршрутками, которые начинают разваливаться на ходу, никто так и не справился.

Но решение всех этих вопросов зависело не только от Алейникова: если чиновник умудрился пересидеть пять мэров и не решить при этом ни одной больной проблемы, значит, это было кому-то нужно. И эти кто-то достаточно многочисленны и влиятельны. И они-то никуда пока не уходят.

Поэтому есть опасение: кто бы ни пришел на смену Алейникову, он не сможет справиться ни с быстро разваливающимися после ремонта дорогами, ни с едкой дорожной грязью, ни с исчезающим общественным транспортом, ни с маршрутками – слишком много денег кто-то на этом зарабатывает.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 11.11.19

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