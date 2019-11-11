Празднуют по всей стране: сеть алкомаркетов объявила скидку в честь отставки вице-мэра Челябинска

Известная сеть алкомаркетов объявила скидочную акцию в честь отставки замглавы Челябинска Владимира Алейникова.

Напомним, подать в отставку потребовала сегодня от своего подчиненного Наталья Котова. Поводом стали многочисленные нарекания на качество ремонтных работ на городских магистралях, а также скандал с установкой новых остановочных комплексов. Позднее пресс-служба мэрии подтвердила, что Владимир Алейников добровольно складывает свои полномочия с 14 ноября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в одном популярном челябинском паблике под этой новостью появился комментарий представителей сети алкомаркетов: «Такое нужно отметить! По промокоду poka_aleinikov максимальная скидка у нас».

Любопытно, что акция действует не только в Челябинске: указанный код использовали жители Санкт-Петербурга и Москвы и тоже получили скидку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.11.19

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