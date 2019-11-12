Сначала психушка, потом суд: жительницу взорвавшегося дома вместе с детьми мэрия Магнитогорска выселяет на улицу

Принудительное содержание в психбольнице и выселение по суду – такое решение проблемы с переселением жительницы злополучного дома №164 по проспекту Карла Маркса выбрали власти Магнитогорска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31 декабря прошлого года в доме №164 по Карла Маркса произошел взрыв газа, вызвав обрушение одного из подъездов. Под обломками здания погибли несколько десятков человек. Пострадавшим от взрыва и обрушения власти выплатили компенсацию. Жителям предложили на выбор: переехать в другие квартиры или вернуться на старое место – в подъезды, признанные пригодными для проживания.

Однако повезло не всем. Из числа таких невезучих – Татьяна Писарева. Дело в том, что у женщины нет документов, подтверждающих её право проживания в квартире подъезда №6 этого дома. Хотя она и двое её детей живут в ней почти 10 лет.

Они переехали в этот дом в 2010 году, оказавшись в крайне тяжелой ситуации. Покупая двухкомнатную квартиру, Татьяна попалась на удочку мошенника: ключи от нового жилища женщина получила, а вот документов, удостоверяющих право собственности, так и не дождалась. Горожанка подала заявление в полицию, но пока длились разбирательства, квартиру несколько раз перепродали, и последний собственник, как добросовестный приобретатель, потребовал вернуть ему его собственность.

В итоге женщину с двумя детьми выселили, и два с лишним месяца они жили прямо в подъезде. Историей заинтересовались журналисты, а когда в город приехала съемочная группа одного из федеральных каналов, мэрия (дабы избежать лишнего шума) предложила Татьяне заселиться в квартиру в доме на проспекте Маркса. Только вот за все это время чиновники так и не удосужились заключить с ней контракт социального найма.

Конечно, когда женщина въезжала сюда 10 лет назад после того, как ее с детьми, в чем были, выставили на улицу, юридические нюансы не казались столь уж важными.

Тем более что в мэрии, возглавляемой тогда Евгением Тефтелевым, Татьяну заверили: вопрос с пропиской и оформлением документов решат быстро. Но время шло, а вопрос так и стоял на месте. При том что счета на оплату коммунальных услуг, в которых она названа нанимателей жилого помещения, выставляются исправно. И исправно ею погашаются, уверяет женщина.

Когда же в доме произошли взрыв и обрушение, жительница «незаконной» квартиры почувствовала все прелести отсутствия документов. Чиновники тут же дали ей понять: на компенсацию и переезд она может даже не надеяться. Но упорная женщина пыталась добиться своего. На многое не претендовала: просила лишь поселить её с детьми подальше от места взрыва, пусть даже в том же доме.

Формально ей даже пошли навстречу, предложив переехать в одну из квартир подъезда №4, но... на прежних условиях, то есть без регистрации и заключения договора. Прекрасно понимая, что в таком случае её в любой момент могут выселить из квартиры, женщина отказалась.

Ей удалось встретиться с Алексеем Текслером – тогда еще врио губернатора Челябинской области. Глава региона выразил уверенность, что проблему можно решить на сугубо административном уровне. Присутствовавший на встрече глава Магнитогорска Сергей Бердников согласно покивал головой. Но ситуация не изменилась.

Отчаявшись, Татьяна решилась на голодовку, о чем и объявила 19 июля этого года – в день приезда в город президента России Владимира Путина. Женщину пригласили на встречу с мэром, на которой тот вновь пообещал подумать и дать ответ.

Ответ вышел весьма многосторонним. Через неделю после голодовки Писарева почувствовала себя плохо (по словам женщины, у нее весь день сильно кружилась голова, хотя давлением она никогда не страдала) и вызвала «скорую». Медики прибыли на удивление быстро – в течение пяти минут. В больнице же ее ждал чуть ли не консилиум, включая главврача. «Меня осмотрели, после чего предложили проконсультироваться с психиатром, – рассказывает Татьяна. – Когда я согласилась, в палату пригласили санитаров психиатрической лечебницы, которые просто закатали меня и в одеяло и в таком виде отвезли в психушку».

В больнице, по ее словам, на нее надели смирительную рубашку и привязали к кровати. Таким образом она провела следующий 48 часов (с некоторыми перерывами, которые, возможно, даже не санкционировались руководством учреждения). После чего ей сказали, что она может идти домой – в халате и тапочках.

А в сентябре горожанка получила уже официальный ответ от властей Магнитогорска: управление ЖКХ города направило ей телеграмму с предложением добровольно в течение пяти дней покинуть занимаемое жилое помещение и сдать ключи в мэрию.

Добровольно покинуть квартиру женщина отказывается. По её словам, у нее с детьми нет другого жилья. В итоге теперь чиновники выселяют её по суду. Первое заседание по иску администрации Магнитогорска о принудительном выселении состоится 15 ноября. При этом, по словам адвокатов, шансов победить у Татьяны нет никаких. По сути, уже в ближайшее время она и двое её детей могут попросту оказаться на улице.

Всю пятницу, 8 ноября, корреспонденты РИА «Новый День» пытались получить комментарий мэрии Магнитогорска. В пресс-службе сначала посоветовали дождаться приезда сотрудницы, обычно комментирующего историю «противостояния» горожанки и чиновников. Под конец же рабочего дня попросили направить им официальный запрос, ответить на который смогут, естественно, не раньше понедельника. Запрос в мэрию был отправлен еще 8 ноября. Уже минул и понедельник. Ответа нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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