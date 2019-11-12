Мэрия Магнитогорска прокомментировала спор с горожанкой, обвинившей чиновников в желании выселить ее на улицу

Власти Магнитогорска озвучили свою позицию в споре о выселении женщины с детьми из квартиры в доме №164 по проспекту Карла Маркса.

Как сообщал ранее «Новый День», жительница Магнитогорска Татьяна Писарева обвинила чиновников в желании выставить ее и двух ее детей на улицу из квартиры, в которой она прожила почти 10 лет. Однако в мэрии имеют собственный взгляд на сложившуюся ситуацию.

«На сегодняшний день инициирована судебная процедура, которая позволит расставить все точки над «и» в споре с Татьяной Писаревой. Результат судебного решения будет исполнен администраций города. Городские власти уведомили Писареву о необходимости освобождения муниципального жилого помещения, так как в настоящее время Писарева Т.А. и члены её семьи, в соответствии с действующим законодательством, не признаны нуждающимися в жилом помещении согласно Жилищному Кодексу Российской Федерации», – сообщили агентству в пресс-службе администрации Магнитогорска.

По информации мэрии, подтверждаемой решением Ленинского районного суда от 16 августа 2018 года, Татьяна Писарева после смерти бабушки является законной наследницей доли в общей долевой собственности на трехкомнатную квартиру. Она обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, нотариусом заведено наследственное дело. При этом до сих пор свидетельство о праве на наследство так и не получила. «По нашему мнению, тем самым она умышленно уклоняется от получения данного документа, чтобы претендовать на жилье по социальному найму, что она и требует, – отмечают в пресс-службе администрации. – Более того, после смерти матери Писарева также вступила в права наследования доли другой квартиры. По информации, отраженной в решении суда от 31 октября 2017 года, в данной квартире в августе 2016 года она сделала дорогостоящий ремонт на сумму порядка 700 тысяч рублей, при этом пыталась взыскать львиную долю этой суммы затрат на проведенный ремонт с племянницы».

Кроме того, сообщают чиновники, ссылаясь на данные Единого государственного реестра недвижимости, в июне 2017 года женщина купила жилое помещение с земельным участком в Ставропольском крае, в последующем они были проданы. «Тем самым она ухудшила свои жилищные условия, что и явилось основанием для снятия ее с учета как нуждающейся в улучшении жилищных условий. Так же установлено, и данная информация находится в открытом доступе, что у Писаревой Т.А. есть свой бизнес, с которого она получает доход – это торговый павильон в Орджоникидзевском районе – договор заключен с 04.05.2017 до 04.05.2022 года», – продолжают в пресс-службе мэрии.

Сейчас в Правобережном районном суде Магнитогорска рассматривается гражданское дело по иску администрации города к Татьяне Писаревой и двум ее дочерям о признании их утратившими право пользования жилым помещением.

Судебное заседание было назначено на 29 октября, но было отложено из-за неявки горожанки. Причем о дате судебного заседания она была извещена надлежащим образом, но о причине своего отсутствия в суд она так и не сообщила, настаивают в администрации.

Следующее судебное заседание состоится 15 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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