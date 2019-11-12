В Челябинске стартовал первый этап конкурса на должность главы города

В Челябинске стартовал первый этап конкурса на должность главы города: сегодня претендентам (их 15) предстоит пройти собеседование с конкурсной комиссией.

Как уже сообщал «Новый День», список соискателей выглядит следующим образом (по алфавиту):

Александр Агарков – инженер-сметчик ООО СК «Урал-строй»

Максим Бакулин – первый замдиректора ООО «Право и Финансы»

Сергей Ворончихин – активист НОД

Сергей Губанов – безработный

Виталий Евгеньев – директор дома престарелых

Ирина Зезюкова – безработная

Денис Ибрагимов – студент факультета журналистики ЮУрГУ

Наталья Котова – первый вице-мэр, врио главы Челябинска

Сергей Кочетков – глава Металлургического района Челябинска

Игорь Медведев – генеральный директор НКО «Челябинский региональный центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта»

Василий Московец – юрист, один из лидеров движения «Стоп ГОК»

Георгий Невский – юрист, пенсионер МВД

Александр Нечепорук – независимый эксперт, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы

Алексей Фомин – предприниматель

Ярослав Щербаков – руководитель регионального отделения партии «Яблоко»

Накануне вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин, возглавляющий комиссию, предложил челябинцам задать свои вопросы претендентам. По его словам поступило около 200 обращений, комментариев и вопросов. Некоторые из них он обещал озвучить.

Никаким другим способом принять участие в выборах градоначальника челябинцам не дали: власти даже не стали организовывать прямую трансляцию собеседования, как это было в феврале. Горожане вынуждены довольствоваться тем, что сообщают журналисты. Кстати, и для представителей СМИ условия попадания в мэрию были ужесточены – требовалась предварительная аккредитация, пускали строго по спискам, охрана здания администрации усилена. Чиновники объясняют это опасением провокаций.

То, что жители промышленного мегаполиса лишены возможности выбирать себе мэра, не устраивает многих горожан. Общественное движение «Стоп ГОК» под окнами мэрии проводит серию одиночных пикетов за возвращение прямых выборов.

Напомним, сегодня конкурсная комиссия определит двух или трех кандидатов, из которых 19 ноября депутаты городской Думы и тайным голосованием и выберут главу города.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.11.19

Сначала психушка, потом суд: жительницу взорвавшегося дома вместе с детьми мэрия Магнитогорска выселяет на улицу. / 12 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / Ход конем: уход Алейникова ничего не значит. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»