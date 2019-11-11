«Портрет Путина – это…» Челябинцам предложили задать свои вопросы претендентам на пост мэра

12 ноября состоится заседание конкурсной комиссии по выборам главы Челябинска. Вице-губернатор по внутренней политике Челябинской области Анатолий Векшин предложил горожанам присылать ему вопросы для участников собеседования.

«Я серьёзно готовлюсь, и ваши комментарии мне помогают. Я задам нашим претендентам наиболее интересные и острые вопросы, которые вы мне напишите в комментариях. Ответы оценим вместе», – написал Векшин на своей странице в Facebook.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие челябинцы на предложение откликнулись:

«Задайте Котовой вопрос: почему она игнорирует федеральный закон 73-фз. В прошлом году именно Котова подписала незаконное распоряжение о размещении скейт-парка в зоне охраны памятника Курчатову. В результате постамент памятника был значительно разрушен. В этом году администрация Котовой выдала незаконное разрешение на работы в пределах культурного слоя. В результате был уничтожен значительный участок культурного наследия – а это уже 243 ст. УК», – написал краевед, координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев.

«Почему челябинцы бегут из своего города? Почему бизнес бежит из Челябинска? Почему современный Челябинск приютил «мародеров»?» – задает вопрос Антон Сериченко, напоминая, что так называл некоторых бизнесменов один из бывших губернаторов.

«Вопрос к кандидату Котовой: 7 месяцев и.о. – где хоть один достойный результат деятельности? Почему наш город похож на газовую камеру?», – спрашивает Дарья Попова.

1. Как вы планируете организовать реальный контроль деятельности управляющих компаний?

2. Когда архитектурой города будут заниматься любящие свой город профессионалы?

3. Что вы планируете сделать в сфере скотовозок (именуемых маршрутками)?

4. Почему в городе всегда грязно?

5. Где вы планируете жить после отставки с поста главы города:

– в Испании, как Давыдов

– в Лондоне, как Юревич

– вернусь в Агаповку, как Тефтелев

– в Тарасовке

– в Ленинском или Металлургическом районе, потому что там построили красивые здания, за которыми хорошо ухаживает управляющая компания, сделано благоустройство, лучше, чем в Москве и Казани», – предлагает план собеседования Иван Стаценко.

«Ни один из мэров предшественников не высказал своего отношения к Томинскому ГОКу. Не услышали возражений по поводу разрешения водозабора на производственные нужды Томинского ГОКа выше трех (!) питьевых водозаборов на реке Миасс (Полетаевского, Сосновского и Кременкульского сельских поселений), при том, что проблема водоснабжения Челябинска стоит остро не один год.

Между Шершнями и месторождением проходят два тектонических разлома, т.е. существует прямая гидрогеологическая связь. Альтернативы Шершневскому водохранилищу нет.

Как новый мэр планирует решать проблему бесперебойного обеспечения качественной питьевой водой, если произойдет то, что произошло в Ивделе Свердловской области, где отравлены 7 рек, водозаборы двух городов Ивдель и Североуральск?

Может новый мэр ответить, сколько воды потребляет город в день, в год на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, на производственные?» – пишет Надежда Верт.

«Можно спросить: весь город в оградках, заборах, шлагбаумами. Детские площадки за заборами. Пора сделать открытые дворы. Ведь не один многоэтажный дом не оплачивает аренду за территорию, которая не принадлежит жильцам. Если это будет продолжаться, то мы просто утонем в заборах...» – отмечает Венера Сайрова.

«Город активно застраивается разноцветными панельками. Университетская набережная – от набережной одно название: стоянки, грязь, заборы, убогость заброшенности. Город из 90-х вылезет когда-нибудь?» – интересуется Ольга Мухаметзянова.

«Когда будет начата реализация распоряжения Правительства 428-р и постановления Правительства 262 (оба от 13 марта 2019г) о внедрении систем мониторинга промышленниками «на трубы»?" – спрашивает Елена Вахтина.

«Скажите, пожалуйста, портрет Путина – это: любовь, традиция или условие нахождения в этом кабинете?» – задает вопрос Иван Вдовин.

Часть челябинцев восприняли предложение Векшина без энтузиазма:

«Так победитель уже известен, остальные мебель. При любых вопросах. Спорим?» – написал Дмитрий Моргулес.

«Почти 50 комментариев, и практически нет вопросов. Ибо понятно же, что победитель определен, а остальное имитация процедур», – отметил Александр Лебедев.

«Анатолий Андреевич, не в обиду Вам, но если б действительно серьезно готовились, то начали бы с правил отбора, квалификационных требований к кандидатам, – отметил участник конкурса на кресло мэра Василий Московец. – А то перечень документов и информации, представленных кандидатами в Челябинске, в пару раз меньше того же перечня представляемых документов кандидатами на должность главы Вознесенского сельского поселения».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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