Южноуральского судью, обвиняемого в совращении несовершеннолетних, объявили в розыск

Следственные органы объявили в розыск отставного судью Коркинского городского суда Сергея Югова.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, следствие подозревает Югова в совершении развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек, а также в вовлечении одной из них в совершение антиобщественных действий.

Напомним, следственные органы заинтересовались южноуральским судьей после жалобы одного из жителей Коркино: мужчина сообщил, что судья, нередко бывавший у них в гостях, совратил его старшую дочь, а также домогался младшей.

Все это происходило в 2009 – 2015 годах, но вскрылось лишь в прошлом году, когда старшая девочка прошла курс реабилитации в центре здоровья. Специалисты сообщили родителям, что их дочь слишком рано начала вести половую жизнь.

По жалобе о развращении ребенка была проведена доследственная проверка, в рамках которой следователи опросили младшую сестру предполагаемой жертвы. Девочка заявила, что дядя проявлял нездоровый интерес не только к ее сестре, но и к ней самой, также рассказала о просмотре со взрослым мужчиной порнофильмов.

Обвиняемый в педофилии отрицал вину. В декабре 2017 года судья подал в отставку, пожаловался в ВККС на коллег, разрешивших возбудить на него дело, а затем исчез.

Сейчас дело находится в производстве четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

«Место нахождения подозреваемого Югова С.В. неизвестно, в связи с чем, в соответствии со ст. 210 УПК РФ объявлен его розыск, – сообщили в ведомстве. – Данные о подозреваемом: Югов Сергей Витальевич, 06.09.1975 года рождения, уроженец Коркино Челябинской области.

Всех, кто обладает интересующей следствие информацией о местонахождении Югова С.В., просим сообщать в отдел уголовного розыска ОМВД России по Коркинскому району Челябинской области (Челябинская область, г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти, д. 81), тел. (35152) 3-70-94, либо в четвертое следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (г. Екатеринбург, ул. Щорса, д.18), тел. (343) 297-72-47».

Фото СУ СКРФ по Челябиской области

Челябинск, Павел Зварзин

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