Челябинцы боятся перехода на четырехдневную рабочую неделю

Жители Челябинска уверены, что четырехдневная рабочая идея выгоды наемным рабочим не принесет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство челябинцев считают, что переход на четырехдневную рабочую неделю окажется выгодным кому угодно, но только не наемным работникам. К такому выводу пришли социологи Челябинского филиала РАНХиГС по итогам инициативного опроса горожан.

Напомним, обсуждение темы перехода на «четырехдневку» активизировалось после того, как о такой возможности в июне этого года заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Правда, позднее премьер уточнил, что четырехдневная рабочая неделя – лишь неопределенная перспектива, которая может быть реализована лишь после роста производительности труда и не должна привести к снижению заработной платы. Но результаты опроса свидетельствуют, что словам Медведева челябинцы не особенно верят, и «четырехдневка» у них, скорее, ассоциируется с популярной у работодателей практикой сокращения рабочей недели без сохранения содержания в особенно сложные периоды.

В итоге наиболее популярным ответом на вопрос «Кому выгоден переход на четырехдневную рабочую неделю?» стал – «Не выгоден никому». Так ответили 29,9% опрошенных, чаще это мужчины, респонденты в возрасте 25-44 лет, имеющие высшее образование.

На втором месте по количеству выборов оказался ответ, отражающий точку зрения о том, что такой эксперимент выгоден государству (27,9%). Среди выбравших этот вариант ответа чаще представлены горожане в возрасте 45-59 лет.

Выгодным для работодателя называет переход на четырехдневную рабочую неделю чуть более чем каждый пятый житель города, принявший участие в опросе (21,9%). Как правило, так считают горожане в возрасте 25-44 года и 45-59 лет, а также респонденты с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.

О том, что «четырехдневка» выгодна для наёмных работников сказали только 6,7% опрошенных, чаще – женщины, молодежь в возрасте 18-24 лет, с высшим образованием, с уровнем материальной обеспеченности выше среднего, по роду занятий – студенты.

Примерно пятая часть опрошенных (19,5%) затруднились ответить на этот вопрос и это, как правило, жители Челябинска старше 60 лет, по социальному положению – неработающие пенсионеры и те, кто имеет среднее, специальное и неполное высшее образование, то есть люди, которые, скорее всего, закончили свою трудовую биографию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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