В Исландии задумались о четырехдневной рабочей неделе

В Исландии результаты исследования по введению сокращенной рабочей недели назвали «ошеломительно успешными». Эффективность труда повысилась, а тревожность и стресс у работников наблюдались все реже.

Эксперимент проходил с 2015 по 2019 год, в нем приняли участие более 2500 рабочих, что составляет около 1% трудоспособного населения Исландии. При этом их заработная плата осталась прежней, передает ВВС.

Испытуемые сообщили, что чувствуют себя менее напряженными и подверженными риску эмоционального выгорания, а также заявили, что их здоровье и баланс между работой и личной жизнью улучшились. Эксперимент привел к тому, что профсоюзы пересматривают режим работы, и теперь 86% рабочей силы Исландии либо перешли на более короткий рабочий день за ту же плату, либо в скором времени получат на это право.

«Это исследование показывает, что крупнейшее в мире испытание более короткой рабочей недели обернулось ошеломляющим успехом, – прокомментировал директор по исследованиям аналитического центра Autonomy Уилл Строндж. – Это показывает, что государственный сектор Исландии созрел для того, чтобы стать пионером по введению более коротких рабочих недель, его примеру могут последовать другие страны».

В настоящее время по всему миру проводится ряд подобных испытаний, в том числе в Испании и в Новой Зеландии.

Рейкьявик, Зоя Осколкова

Рейкьявик. Другие новости 06.07.21

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