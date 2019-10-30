Свердловские предприятия не собираются проводить федеральный эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

Свердловские предприятия – участники нацпроекта по повышению производительности труда пока не собираются переходить на четырехдневную неделю. Областные власти обсуждать идею, впервые высказанную Дмитрием Медведевым в июне, отказываются. Вероятно, до ее воплощения дойдет не скоро, если вообще когда-нибудь дойдет.

То, что лишний выходной свердловчанам в ближайшее время не грозит, РИА «Новый День» подтвердил депутат Госдумы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских: «По имеющейся у меня информации, пока нет ясности, и в ближайшее время введение не планируется. Четырехдневная рабочая неделя с сохранением уровня зарплаты – это результат повышения производительности труда. Сначала надо получить эту производительность труда», – считает он.

Напомним, в сентябре замминистра экономического развития РФ Петр Засельский заявил, что российские власти собираются провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе именно на предприятиях из числа тех, которые входят в нацпроект по повышению производительности труда.

Замдиректора по персоналу птицефабрики «Рефтинской» Анна Маренина сообщила корреспонденту РИА «Новый День», что никаких изменений в графике работы пока не планируется: «Нет, не переходим. Наши технологии этого не позволяют: птицу надо кормить каждый день. Мы действительно участвуем в национальном проекте по повышению производительности труда, но никаких официальных документов по переходу на четырехдневную неделю не получали».

В пресс-службе холдинга «Швабе», куда входит АО «ПО «Уральский оптико-механический завод», редакции «Новый День» на аналогичный вопрос также ответили отрицательно: «На АО «ПО «УОМЗ» введение четырехдневной рабочей недели не планируется в силу того, что у ряда производств и подразделений предприятия действует посменный режим работы».

Добавим, что в некоторых регионах рассматривался вопрос о переводе на четырехдневку административного персонала муниципальных транспортных мероприятий. Но не в Свердловской области. В мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что у Гортранса, который также входит в нацпроект по повышению производительности труда, таких планов тоже нет.

Еще несколько предприятий, участвующих в нацпроекте, попросили прислать официальный редакционный вопрос, но пока не ответили на него. Обсуждать тему по телефону на крупных предприятиях отказываются.

В департаменте информполитики и департаменте по занятости населения Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что информации о переходе уральских предприятий на четырехдневку у них нет.

Напомним, первым о переходе на рабочую неделю с тремя выходными заговорил премьер Дмитрий Медведев в июне на Международной конференции труда в Женеве. В начале октября Минтруд РФ направил в правительство доклад по вопросу введения в России четырехдневной рабочей недели. Там считают, что наряду с минусами в идее есть и плюсы: «Уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию». Новшество также будет способствовать «более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых», убеждены в министерстве. Ожидается, что дискуссия будет продолжена.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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