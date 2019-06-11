Медведев заговорил о переходе на рабочую четырехдневку. «Всем будет хорошо – и бизнесу, и работникам»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил, что в будущем мир перейдет с пятидневной на четырехдневную рабочую неделю. Об этом он заявил в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве. По его мнению, на сокращение рабочего времени может повлиять развитие технологий и понимание работодателями необходимости всё большего учета интересов сотрудников.

«Технологический прогресс приводит не только к сокращению рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга», – заявил Медведев (цитата по RNS), отметив, что «весьма вероятно, что будущее за 4-дневной рабочей неделей, как основой социально-трудового контракта».

Глава правительства РФ в связи с этим вспомнил опыт американского промышленника Генри Форда, который сто лет назад сократил рабочую неделю с 48 часов до 40 и получил «впечатляющий рост производительности труда».

Также Медведев привел в качестве еще одного примера новозеландскую компанию, которая перешла на четырехдневную рабочую неделю с сохранением размера месячной зарплаты. В результате компания получила 20-процентный рост эффективности труда в пересчете на час рабочего времени и достаточно значительное снижение уровня стресса сотрудников, отметил премьер. При этом глава правительства указал, что постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью и хроническим стрессом работников, что влечет за собой снижение производительности труда и в конечном итоге сказывается на экономических показателях.

Медведев считает, что реформа в организации рабочего времени станет темой для больших дискуссий в ближайшее время. По его словам, необходимы новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место. «Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости», – пояснил он (цитата по ТАСС) и указал на необходимость «основательной дебюрократизации трудовых отношений».

Медведев добавил, что к изменениям подтолкнут меняющиеся запросы самих работников. По его словам, бизнесу уже сейчас приходится подстраиваться под новые поколения работников, чтобы «не столкнуться с фундаментальным недовольством – этому в XX веке примеров было весьма». По мнению главы правительства, системы мотивации, действовавшие в прошлом веке, «для молодых людей XXI века не годятся, и они будут требовать изменений в системе труда».

Как сообщал «Новый День», осенью прошлого года новозеландская компания Perpetual Guardian после полугодового эксперимента компания утвердила 4-дневную рабочую неделю с оплатой сотрудникам дополнительного выходного. Исследование показало, что дополнительный выходной позволил работникам лучше концентрироваться на работе, повысить работоспособность и уменьшить показатель стресса. Также сократилось число жалоб персонала на отсутствие баланса между работой и жизнью.

Рабочую четырехдневку прошлым летом опробовала и немецкая компания по разработке программного обеспечения Planio. Результаты эксперимента также были признаны успешными.

Между тем, по мнению экспертов, даже учитывая множество успешных примеров по сокращению компаниями рабочей недели глобальный переход на четырехдневку пока нереален. По словам замдиректора аналитического департамента «Альпари» Натальи Мильчаковой, большинство предпринимателей в мире в целом негативно относятся к введению четырехдневной рабочей недели. По оценке аналитика, сокращение работы на один день во многих случаях может приводить к снижению объемов выпускаемой продукции и доходов. Кроме того, не каждый работник сможет выполнять все свои обязанности за более короткий промежуток времени. «В России промышленное производство, например, весьма чувствительно к количеству рабочих дней в месяце, – цитирует Мильчакову RT. – Не стоит забывать, что Россия является чуть ли не мировым лидером по количеству нерабочих праздничных дней, что оказывает определенное давление на экономику».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.06.19

Больше половины заемщиков в России испытывают трудности с выплатой кредитов. / Счетная палата: реорганизация МЧС идет с нарушениями трудового законодательства. / Главу «Сайменского канала» обвинили в мошенничестве на 35 млн рублей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»