Стало известно, когда решится судьба рабочей четырехдневки в России

Премьер Дмитрий Медведев поручил Министерству труда РФ оценить возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели и определить, как новшество повлияет на производительность труда и социальную сферу. Позицию по этому вопросу необходимо представить в правительство до 20 сентября, следует из перечня поручений, данных главой правительства еще 22 июня по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве, сообщают «Известия».

Минтруда будут помогать с проработкой поручения Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Как сообщал «Новый День», в июне премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве допустил переход в будущем на рабочую четырехдневку. По его мнению, к этому приведет технический прогресс и понимание работодателями необходимости всё большего учета интересов сотрудников. После этого ФНПР выступила за введение короткой рабочей недели при сохранении прежних зарплат. По мнению профсоюзов, в России уже сейчас можно ввести четырехдневную рабочую неделю, увеличив продолжительность рабочего дня. Это позволяет статья 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени.

Минтруд подтвердил получение соответствующего письма от ФНПР. В министерстве отметили, что Трудовой кодекс РФ не запрещает организациям вводить сокращенную неделю. Действующее трудовое законодательство устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели – не более 40 часов, однако нижней границы не существует, поэтому идея профсоюзов о четырехдневке «подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей – всех сторон социального партнерства», передавало комментарий ведомства РИА «Новости».

Между тем, почти половина жителей России (48%) не поддерживают идею сокращения рабочей недели, поскольку боятся снижения зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты июньского опроса ВЦИОМ.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александра Щербакова, реализация идеи может привести к падению ВВП примерно на 20%. В то же время новые майские указы президента, наоборот, предполагают рост ВВП и вхождение РФ в пятерку крупнейших мировых экономик к 2024 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.08.19

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