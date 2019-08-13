По следам Медведева. Профсоюзы просят ввести в России рабочую четырехдневку

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда и соцзащиты предложение ввести в России четырехдневную рабочую неделю. Об этом говорится в сообщении департамента общественных связей аппарата ФНПР.

В организации отметили, что сейчас многие российские предприятия вынужденно переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю из-за финансовых трудностей, что «влечет существенное сокращение зарплаты работников».

Федерация независимых профсоюзов инициирует переход на сокращенную рабочую неделю, но с сохранением прежнего уровня зарплат, сообщила замруководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Елена Косаковская. «Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», – отметила она. При этом, подчеркнула Косаковская, необходимо учитывать действующие системы оплаты труда, различия в режимах рабочего времени и другие особенности организации труда в России.

Как сообщал «Новый День», о возможном сокращении в будущем рабочей недели до четырех дней в июне текущего года заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По мнению главы правительства, к этому приведет технический прогресс и понимание работодателями необходимости всё большего учета интересов сотрудников. В связи с этим он заявил о необходимости более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости.

Медведев привел в качестве примера новозеландскую компанию Perpetual Guardian, которая после полугодового эксперимента перешла с пятидневной на четырехдневную рабочую неделю с сохранением размера месячной зарплаты. В результате компания получила 20-процентный рост эффективности труда в пересчете на час рабочего времени и достаточно значительное снижение уровня стресса сотрудников, отметил премьер. При этом Медведев указал, что постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью и хроническим стрессом работников, что влечет за собой снижение производительности труда и в конечном итоге сказывается на экономических показателях.

Между тем, как показал июньский опрос ВЦИОМ, почти половина россиян (48%) выступает против возможного сокращения рабочей недели. Большинство граждан опасаются, что это приведет к снижению зарплаты. Положительно введение четырехдневки оценили 29% участников опроса, еще 17% заявили, что им все равно, а 6% затруднились ответить.

89% респондентов опасаются, что из-за сокращения числа рабочих дней снизится размер заработной платы. При этом 42% опрошенных полагают, что четырехдневная рабочая неделя поспособствует улучшению здоровья (не поддерживают это мнение 53%). Еще 22% опрошенных назвали в качестве преимуществ увеличение продолжительности жизни и возможность отдохнуть.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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