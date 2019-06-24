ВЦИОМ выяснил отношение россиян к переходу на короткую рабочую неделю

Почти каждый второй россиянин (48%) высказался против возможного сокращения рабочей недели. Большинство граждан опасаются, что это приведет к снижению зарплаты. О возможности перехода на 4-дневную рабочую неделю ранее высказывался премьер-министр Дмитрий Медведев.

Положительно эту перспективу оценили 29% участников опроса, еще 17% заявили, что им все равно, а 6% затруднились ответить. Таки данные содержатся в опросе ВЦИОМ, передает РИА «Новости». Среди участников исследования, которые не поддержали инициативу, больше жителей небольших населенных пунктов в 100-500 тыс. человек (52%), городов с населением 500-950 тыс. человек (50%) и граждан 60 лет и старше (58%). Из тех, кто готов поддержать переход на четырехдневную рабочую неделю – жители Москвы и Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%) и граждане в возрасте от 25 до 34 лет (39%).

89% респондентов опасаются, что из-за сокращения числа рабочих дней снизится размер заработной платы. При этом 42% участников исследования считают, что четырехдневная рабочая неделя поспособствует улучшению здоровья (не поддерживают эту точку зрения 53%). Еще 22% опрошенных назвали в качестве преимуществ увеличение продолжительности жизни и возможность отдохнуть. По мнению 17%, к этому можно отнести возможность проводить больше времени с семьей.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 13 июня среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Как писал «Новый День», о возможном сокращении в будущем рабочей недели до четырех дней заявил премьер Дмитрий Медведев. По мнению главы правительства, к этому приведет технический прогресс. В связи с этим он заявил о необходимости более лояльной организации рабочего времени.

Осенью прошлого года новозеландская компания Perpetual Guardian после полугодового эксперимента компания утвердила 4-дневную рабочую неделю с оплатой сотрудникам дополнительного выходного. Исследование показало, что дополнительный выходной позволил работникам лучше концентрироваться на работе, повысить работоспособность и уменьшить показатель стресса. Также сократилось число жалоб персонала на отсутствие баланса между работой и жизнью.

Рабочую четырехдневку прошлым летом опробовала и немецкая компания по разработке программного обеспечения Planio. Результаты эксперимента также были признаны успешными.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.06.19

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