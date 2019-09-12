Российскому бизнесу не нужна рабочая четырехдневка: «Минусов больше, чем плюсов»

Подавляющее большинство российских работодателей (76%) не думают о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю, следует из опроса компании HeadHunter. Специалисты опросили 200 работодателей, и лишь 10% из них не увидели никаких недостатков в четырехдневке, пишут «Ведомости».

Согласно результатам опроса, введение сокращенного трудового графика в ближайшие год-два рассматривают 12% компаний, в долгосрочной перспективе – 8%.

По мнению участников опроса, главными недостатками сокращения числа рабочих дней является необходимость снижения зарплаты сотрудниками и найм новых работников. Среди других опасностей сокращенной рабочей недели они называют падение производительности труда, рост переработок, усиление выгорания сотрудников и ухудшение трудовой дисциплины.

В то же время в качестве преимущества переход на четырехдневку работодатели назвали борьбу с выгоранием сотрудника, эффективное использование рабочего времени и улучшение здоровья сотрудников.

Как сообщал «Новый День», в июне глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве допустил переход в будущем на рабочую четырехдневку. По его мнению, к этому приведет технический прогресс и понимание работодателями необходимости всё большего учета интересов своих работников.

ФНПР тогда выступила за введение короткой рабочей недели при сохранении прежних зарплат. По мнению профсоюзов, в России уже сейчас можно ввести четырехдневную рабочую неделю, увеличив продолжительность рабочего дня. Это позволяет статья 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени.

Минтруд, в свою очередь, отметил, что действующее трудовое законодательство устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели – не более 40 часов, однако нижней границы не существует, поэтому идея профсоюзов о четырехдневке «подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей – всех сторон социального партнерства».

Позже Медведев поручил Минтруду оценить возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели и определить, как новшество повлияет на производительность труда и социальную сферу. Премьер, впрочем, призвал не воспринимать эту идею буквально, так как изменения должны сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплат.

Между тем глава ведомства Михаил Топилин раскритиковал идею введения рабочей четырехдневки. По его словам, в ближайшее время жителям страны не стоит на это рассчитывать. Глава Минтруда отметил, что данное предложение по большей части «абстракция». При этом он указал, что сокращенная рабочая неделя «может быть в отдельных отраслях, которые технологически к этому приспособлены, возможны удаленные условия». По словам министра, тему нужно обсуждать отдельно с компаниями в рамках проекта по производительности труда, чтобы «внедряли какие-то изменения по использованию рабочего времени».

Накануне Медведев в эфире телеканала «Россия-24», в очередной раз касаясь своей идеи о четырехдневке, заявил, что в трудовом законодательстве нужно закрепить более гибкие формулы рабочего времени. По его мнению, современные нормы, созданные в 90-е, не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что обсуждению идеи перехода на четырехдневную рабочую неделю должны предшествовать достижение более высокого уровня доходов населения и повышение производительности труда.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что для перехода на четырехдневку необходимо провести мониторинг. «Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена», – цитирует омбудсмена РИА «Новости».

Между тем, почти половина жителей России (48%) не поддерживают идею сокращения количества рабочих дней, поскольку боятся снижения зарплаты. Таковы результаты июньского опроса ВЦИОМ.

По оценке профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александра Щербакова, введение четырехдневки может привести к падению ВВП примерно на 20%. В то же время новые майские указы президента, наоборот, предполагают рост ВВП и вхождение РФ в пятерку крупнейших мировых экономик к 2024 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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