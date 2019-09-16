«Испытаем на очень большом числе предприятий»: власти задумали эксперимент по рабочей четырехдневке

Российские власти собираются провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе. Тестовый режим предполагается ввести в некоторых предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда. Совещание по этому вопросу планируется провести на этой неделе в Минтруде. Об этом сообщил замминистра экономического развития Петр Засельский газете «Известия». Чиновник отметил, что окончательный вывод о том, нужно сокращать рабочую неделю или нет, можно сделать после того, как новая схема будет испытана «на очень большом количестве предприятий».

По словам замминистра, на предприятиях сотрудники «30-40% времени ничего не делают». В связи с этим перед властями стоит задача «не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», указал Засельский. В то же время, по его словам, данный вопрос практически не прорабатывался в рамках нацпроекта и конкретных параметров введения рабочей четырехдневки пока нет.

Надо отметить, что в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России. В их числе компании обрабатывающей отрасли производства, сельского хозяйства, а также научной и технической сферы и строительства.

Старт дискуссии о введении четырехдневной рабочей недели в РФ дал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, который в июне в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве допустил переход в будущем на рабочую четырехдневку. Премьер полагает, что к этому приведет технический прогресс и понимание работодателями необходимости всё большего учета интересов своих работников.

Федерация независимых профсоюзов России тогда поддержала введение короткой рабочей недели при сохранении прежних зарплат и направила в Минтруд соответствующие предложения.

В августе Медведев поручил Минтруду оценить возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели и определить, как новшество повлияет на производительность труда и социальную сферу. Премьер, впрочем, призвал не воспринимать эту идею буквально, поскольку изменения должны сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплат.

Между тем глава ведомства Михаил Топилин подверг критике идею введения рабочей четырехдневки. По его словам, в ближайшее время жителям страны не стоит на это рассчитывать. При этом он указал, что сокращенная рабочая неделя «может быть в отдельных отраслях, которые технологически к этому приспособлены, возможны удаленные условия».

На прошлой неделе Медведев заявил, что в трудовом законодательстве нужно закрепить более гибкие формулы рабочего времени. По его мнению, современные нормы, созданные в 90-е, не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений.

Примечательно, что подавляющее большинство российских работодателей – 76% – не рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю, поскольку видят в этом больше минусов, чем плюсов. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании HeadHunter.

Июньский опрос ВЦИОМ показал, что почти половина жителей России (48%) не поддерживают идею сокращения количества рабочих дней, поскольку боятся снижения зарплаты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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