«В России стоит ждать не сокращения рабочей недели, а увеличения», – считают правительственные эксперты

Правительственные эксперты из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС оценили возможность введения в России четырехдневной рабочей недели без снижения зарплат. По мнению аналитиков, переход на рабочую четырехдневку возможен лишь в отдаленной перспективе. В текущей экономической ситуации следует ждать не снижения продолжительности рабочего времени, а, наоборот, увеличения. Об этом говорится в новом выпуске «Ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

«В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся численности рабочей силы в России, скорее, стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени», – следует из исследования. «Таким образом, переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен лишь в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы», – заключают эксперты. При этом они указывают на то, что мнения о высокой продолжительности рабочего времени в РФ не соответствуют данным статистики.

Специалисты отмечают, что в России максимальный фонд рабочего времени, ограниченный трудовым законодательством, «значительно ниже, чем в странах, находящихся с нами на одной ступени экономического развития». Максимальная продолжительность рабочей недели в России – 40 часов, а для некоторых категорий работников даже меньше», напоминают авторы исследования. «Данная продолжительность соответствует стандартам большинства развитых стран мира, тогда как в большинстве развивающихся стран мира это показатель выше – обычно 48 часов в неделю», – обращают внимание аналитики.

При этом минимальная продолжительность отпуска в России (20 рабочих дней) соответствует уровню европейских стран, но «значительно выше, чем, например, в Турции (12 рабочих дней), Японии (8 рабочих дней), Китае (5 рабочих дней) и других странах за пределами Европы», указывают в РАНХиГС.

Эксперты также отмечают, что «помимо довольно высокой продолжительности отпусков, в России значительное количество категорий работников имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск». Речь идет о занятых на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда, работающих в районах Крайнего Севера и ряде других категорий работников. При этом в РФ установлено 14 праздничных дней в году, что «существенно больше, чем в большинстве развитых стран», говорится в докладе.

Его авторы подвергли сомнению корректность сопоставлений средней фактической продолжительности рабочего времени в России и в некоторых развитых странах. В частности, средняя продолжительность рабочей недели, согласно данным Международной организации труда, в странах с высоким уровнем доходов составляет около 38 часов, в среднем в странах с доходом выше среднего (куда МОТ включает и Россию) – 43 часа. Однако, согласно данным Росстата, средняя продолжительность рабочей недели в России в прошлом году составила 37,8 часов, что «как раз соответствует среднему уровню развитых стран».

При этом, как указывают эксперты, «низкие средние значения продолжительности рабочей недели в некоторых странах Европы являются следствием высокой доли занятых, работающих неполный рабочий день». Если в России лишь около 5% занятых в 2018 году заявляли, что они работали меньше 30 часов в неделю, то в Нидерландах – 37%, в Норвегии – 26%, в Дании – 25%, в Германии – 21%, отмечается в исследовании. В основном на таких условиях трудятся женщины с детьми, молодежь и население старшего возраста.

Старт дискуссии о введении четырехдневной рабочей недели в России дал глава правительства Дмитрий Медведев, который в июне в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве допустил переход в будущем на рабочую четырехдневку. Премьер полагает, что к этому приведет технологический прогресс и понимание работодателями необходимости всё большего учета интересов своих работников. Федерация независимых профсоюзов России тогда поддержала введение короткой рабочей недели при сохранении прежних зарплат и направила в Минтруд соответствующие предложения.

В августе Медведев поручил Минтруду оценить возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели и определить, как новшество повлияет на производительность труда и социальную сферу. Премьер, впрочем, призвал не воспринимать эту идею буквально, поскольку изменения должны сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплат.

На прошлой неделе Медведев заявил, что в трудовом законодательстве нужно закрепить более гибкие формулы рабочего времени. По его мнению, современные нормы, созданные в 90-е, не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений. При этом премьер подчеркнул, что введение четырехдневки не является способом сократить зарплату работникам.

Примечательно, что подавляющее большинство российских работодателей – 76% – не рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю, поскольку видят в этом больше минусов, чем плюсов. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании HeadHunter.

Июньский опрос ВЦИОМ показал, что почти половина жителей России (48%) не поддерживают идею сокращения количества рабочих дней, так как боятся снижения зарплаты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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